استقبال 25 ألف حالة وإجراء 56 ألف جلسة علاج طبيعي خلال شهر بمستشفيات الدقهلية

قال الدكتور أكرم عبدالمنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، إن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة لمستشفيات مديرية الصحة بلغ نحو 25895 حالة، خلال شهر حين وصل عدد الجلسات إلى 56600 جلسة من بينها 7481 لمرضى الغسيل الكلوى.

واوضح عبدالمنعم، في تصريحات صحفية، ان عدد جلسات الداخلى تجاوز الـ 1800 جلسة علاوة على1090 حالة بالعناية ومايقارب 2348 جلسة أطفال من بينها 225 حالة بعناية الأطفال و148 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

واوضح ان ادارة العلاج الطبيعي وفي إطار زيادة الخبرات المهنيه والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت الشهر الماضى ٦ اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل.

وشهدت مستشفى "السنبلاوين العام " محاضرة بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى حالات التواء الكاحل " وأخرى حول "دور العلاج الطبيعى فى تأهيل مرضى القدم المسطحة".

كما عقدت مستشفى ميت سلسيل ورشتين الأولى بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى تأهيل حالات الشلل النصفى " فيما استعرضت الثانية أساليب " تأهيل حالات أطفال الشلل الدماغي".

وجاءت فعاليات اليوم العلمى الأول بمستشفى ميت غمر تحت عنوان "غضروف الرقبة من التشخيص للعلاج" وتطرق الثانى لدور العلاج الطبيعى في حالات خشونة الركبة.

من جهته أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال يوليو الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

ولفت الى ان الجولات تضمنت تفقد 49 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين جمصة ،منية النصر، محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، وطلخا.

IMG-20230805-WA0038

IMG-20230805-WA0043

IMG-20230805-WA0045

IMG-20230805-WA0048

IMG-20230805-WA0039

IMG-20230805-WA0040

IMG-20230805-WA0047

IMG-20230805-WA0046

IMG-20230805-WA0041

IMG-20230805-WA0042