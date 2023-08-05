خالد عبد الفتاح يخضع لجراحة عاجلة بعد إصابته أمام المصري

يخضع خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلي، لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر اليوم، ويبدأ بعدها برنامجه التأهيلي مباشرة.

وكشف الفحوصات أن خالد عبد الفتاح تعرض للإصابة بشرخ في الترقوة وهو ما تسبب في عدم استكمال مباراة المصري أمس وفضل الجهاز الطبي خروجه.

وحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوماً، عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

تأتي الراحة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد موسم طويل وشاق خاضه المارد الأحمر وتوج خلاله بـ5 بطولات، وصعد إلى ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الحالي والتي تستكمل في الموسم الجديد.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد.