ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد عبد الفتاح يخضع لجراحة عاجلة بعد إصابته أمام المصري

خالد عبد الفتاح لاعب
خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخضع خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلي، لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر اليوم، ويبدأ بعدها برنامجه التأهيلي مباشرة.

وكشف الفحوصات أن خالد عبد الفتاح تعرض للإصابة بشرخ في الترقوة وهو ما تسبب في عدم استكمال مباراة المصري أمس وفضل الجهاز الطبي خروجه.

وحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوماً، عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

تأتي الراحة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد موسم طويل وشاق خاضه المارد الأحمر وتوج خلاله بـ5 بطولات، وصعد إلى ربع نهائي كأس مصر نسخة الموسم الحالي والتي تستكمل في الموسم الجديد.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد.

خالد عبد الفتاح الأهلى المصري كاس مصر