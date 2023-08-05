مدير سفراء التعليم النووي بروسيا: دورنا تغيير المفهوم عن الطاقة النووية

قال المهندس مينا سامي مدير سفراء التعليم النوعي في روسيا، إنّهم يقومون بتعريف الناس بأهمية الطاقة النووية واستخداماتها وأنها آمنة بصرف النظر عما يعتقده، مشيرًا إلى أن الحوادث النووية التي وقعت كانت ماضيا ولم يعد موجودا الآن.

وأضاف "سامي"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الطاقة النووية من اهم أساليب العلاج وتوليد الكهرباء، ومن ثم، فإنها آمنة جدا، وهو ما يستهدف السفراء التوعية به.

وتابع: "عندما أكون بمفردي في الخارج لا يكون لديّ اهتمام إلا التركيز في العمل والدراسة، هي رحلة صعبة جدا أقضيها دون أسرتي وأهلي وأصدقائي، لكن هذا الامر ساعدني على التركيز والمذاكرة والنجاح في المجال الذي اخترته".

وواصل: "هذا النجاح لم يأتِ بمحض الصدفة، عندما انتهيت من الثانوية العامة عملت على الالتحاق بجامعة الإسكندرية من أجل دراسة هذا التخصص، لكن التنسيق لم يساعدني والتحقت بجامعة خاصة ثم استمريت في دراسة الهندسة".

وأشار، إلى أنه قضى فترة تدريب في شركة روسية حيث لفت نظر إلى رئيس القسم له، حتى تطور مستواه وأصبح مديرا لسفراء التعليم النوعي في روسيا، لافتًا إلى أن رئيسه رأى أنه شخص مثابر ويعمل بجد وساعده كثيرا على تطوير نفسه.



