ضبط 2500 لمبة مجهولة المصدر وبويات منتهية الصلاحية بحملة تموينية في البحيرة

أكدت الدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونقذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بتنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت بمركز رشيد أسفرت عن ضبط 2500 لمبة مجهولة المصدر وبويات منتهية الصلاحية.

وفى مركز كوم حمادة أسفرت الحملة عن ضبط عدد 3 تجار تموين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية، ضبط عدد 6 محلات بقالة قاموا بالتصرف فى 21.550 علبة سجائر، عن طريق بيعهم بالسوق السوداء بعد استلام حصتهم من الشركة، كما تم ضبط عدد 2 تجار قاموا بالامتناع عن بيع السجائر والتحفظ على 690 علبة سجائر، وكذا ضبط تاجر قام ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا التحفظ على 51 علبة سجائر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.