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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن حالة مصابي حريق مبنى الأوقاف بوسط القاهرة

حريق الاوقاف
حريق الاوقاف
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تواصل  نيابة عابدين الجزئية، تحت إشراف نيابة وسط القاهرة الكليه، التحقيق في واقعه  نشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف القديم، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحيه لمصابي الحريق وحصرهم، تمهيداً لسؤالهم.

وعاينت اسباب الحريق، وأمرت بانتداب رجال المعمل الجنائى، لفحص الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات الناجمه عنه، وتفريغ كاميرات المراقبه بمحيط المبني.

كما تستمع النيابة إلى أقوال شهود الواقعه والعاملين المتواجدين بمحيط الحادث.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، صباح اليوم السبت ، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد ، وتجرى اعمال التبريد .

وقال مصدر أمنى إن اليوم السبت عطلة موظفين فى وزارة الأوقاف وهو ما انقذ الموقف من كارثة ، موضحا أن الاصابات طفيفة نتيجة الاصابة باختناقات لـ 5 اشخاص وتم تقديم الاسعافات لهم فى محيط الحريق .

واشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية حاصرت النيران ومنعت خطر الامتداد الى المبانى المجاورة .

ويعد المبنى خال من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الأجازة الأسبوعية.
وقامت قوات الشرطة بتسيير الحركة المرورية.

وكانت  الحماية المدنية بالقاهرة  دفعت ، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على السنه اللهب اثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.

وأصيب 5 اشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات وسادة حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة  وفرضت قوات الشرطة كردون امنى فى محيط البلاغ   .

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الاوقاف  وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت  7 سيارات الإطفاء الى مكان البلاغ  لمحاصرة كرات اللهب.

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النيابة تستعلم عن حالة مصابي حريق مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة