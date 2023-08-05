87.39 % نسبة النجاح في آداب جامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة السويس، نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 87.39 %.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة ل1369 خريجا من الكلية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعملية.

وأشار الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن إحصائية الطلاب الناجحين جاءت كالتالي حصل 31 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و24 على تقدير عام ممتاز ، 48 على تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف ، 357 على تقدير عام جيد جداً ، 731 على تقدير عام جيد، و 279 على تقدير عام مقبول .

وأوضح الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن نسبة النجاح هذا العام، تعد الأعلى عن الأعوام الماضية ، مشيراً إلى أن نتيجة البرامج المميزة جاءت كالتالي.. نجاح 446 طالبا وطالبة بنسبة %98.6 .

وأكمل الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب للتعليم والطلاب موضحاً نتيجة البرامج المميزة تفصيلياً :-

برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 227 طالبا وطالبة ناجحون بنسبة %99.5، أما الترجمة الفورية باللغة الفرنسية الناجحون 44 طالبا بنسبة % 95.56، أما المساحة ونظم المعلومات الجغرافية فبلغ عدد الطلاب الناجحين 159 طالبا وطالبة بنسبة %96.41.