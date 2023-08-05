قدمت 145 مليون خدمة طبية.. نائبة: مبادرات الرئيس أسهمت في تخفيف المعاناة عن المرضى

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة، وذلك عبر المبادرات الخاصة بالصحة من أجل تقديم خدمات صحية للمواطنين بالمجان وفي كل القرى والنجوع والمحافظات، مؤكدة أن إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة أكثر من 145 مليون خدمة طبية استفاد منها 90 مليون مواطن.

وأكدت" نبيه" أن المبادرات الصحية التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي أسهمت في تخفيف المعاناة والأعباء عن المرضى، مشيرة إلى أن مبادرة مثل 100 مليون صحة والتي نجحت في القضاء على فيروس سي، وجعلت تجربة مصر رائدة في هذا المجال وأشادت بها كل المؤسسات والمنظمات العالمية بعدما كان فيروس سي مرضا متوطنا في البلاد.

وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً يعكس أن قطاع الصحة له أولوية كبيرة لما يمثله من أساس في حياة المواطنين.

وأشادت د. شيماء نبيه عضو مجلس النواب، بمعدلات الإنجاز في المشروعات المتعلقة بقطاع الصحة وكذلك تطوير مستشفى معهد ناصرلتكون مدين طبية متكاملة ومستشفى هرمل للأورام لتكون صرحا عالميا كبيرا، وتابعت: أن توجيه الرئيس السيسي إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية إنما يأتي لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.