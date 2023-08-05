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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى وفقًا للحد الأدنى المعلن من خلال المعامل المخصصة التي خصصتها الجامعة، وذلك على مدار خمسة أيام في الفترة ما بين 5 إلى 9 أغسطس الجاري.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلي اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني بشرق النيل، حيث يتم استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للطلاب، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

وأكد الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز كافة المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلى حديثة ومزودة بالإنترنت، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب تنفيذاً لتعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

اغسطس الجارى الثانوية العامة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المرحلة الأولى