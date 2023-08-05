طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم قاعدة بحرية روسية.. سي إن إن: الهجوم تسبب في ضرر كبير لسفينة حربية بالبحر الأسود

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية قاعدة بحرية رئيسية في روسيا، تاركة سفينة حربية روسية متضررة في البحر الأسود في ضربة وقحة نفذت على بعد مئات الأميال من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو مثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفينة، وهي سفينة إنزال روسية برمائية، تميل بشكل سيئ وتجلس في مستوى منخفض للغاية في الماء أثناء سحبها بالقرب من القاعدة في نوفوروسيسك، أكبر ميناء في روسيا.

ويأتي الحادث على خلفية التوترات المتصاعدة في البحر الأسود وتصعيد الضربات الأوكرانية ضد أهداف في جميع أنحاء روسيا بعد أن تعهد الرئيس فولوديمر زيلينسكي بـ "إعادة" الحرب إلى الأراضي الروسية.

وقال مصدر أوكراني لشبكة سي إن إن، إن طائرة بدون طيار تحمل ما يقرب من 1000 رطل من مادة تي إن تي قد اصطدمت بالسفينة، وادعى أن هناك حوالي 100 جندي روسي على متنها، وأضاف: "تعرضت سفينة بحرية كبيرة، هي أولينوجورسكي جورنياك، للقصف، ونتيجة الهجوم تعرضت السفينة الروسية لأضرار جسيمة وغير قادرة على أداء واجباتها".

وتم تزويد سي إن إن بلقطات تُظهر طائرة بدون طيار بحرية تقترب من سفينة يبدو أنها تتطابق مع هوية تلك التي شوهدت لاحقًا في ميناء نوفوروسيسك، ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية، والذي تم التقاطه من طائرة بدون طيار البحر، أنها تقترب من سفينة في الليل. ينتهي الفيديو بمجرد وصول الطائرة بدون طيار إلى هدفها، وقال المصدر الأوكراني إن العملية نفذت بشكل مشترك بين جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية.

وقال مسؤول عينته روسيا في وقت لاحق دون اللكشف عن هويته إن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية دمرت بالقرب من مضيق كيرتش والمنطقة المؤدية إلى جسر القرم.

وألحقت الطائرات بدون طيار أضرارًا بدائرة ناقلة روسية مدنية، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الطاقم، وفقًا لفلاديمير روجوف، المسؤول في الإدارة العسكرية والمدنية في زابوريزهيا.

ومع ذلك، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري في بيان على تليجرام إنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 11.

وقال مصدر في خدمة الأمن الأوكرانية لشبكة سي إن إن، إن الضربة على ناقلة النفط الروسية، SIG، نُفذت في عملية مشتركة مع البحرية، وشملت طائرة بدون طيار بحرية تحمل 450 كيلوجرامًا من مادة تي إن تين وأضاف أن SIG كانت تنقل الوقود للجيش الروسي.