جهاز الزمالك الطبي يحدد موعد عودة أوباما للتدريبات

يعاني لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" العائد للأبيض من رحلة إعارة لنادي الحزم السعودي، من إصابة في العضله الأمامية مما أبعده عن قائمة الفريق لخوض مباراتي الشباب والنصر السعوديين بالبطولة العربية.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن اللاعب يحتاج إلى فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للعلاج.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.