اليونيسف: 14 مليون طفل في السودان بحاجة إلى الدعم الإنساني.. ومختصون بحقوق الإنسان: الصراع يهدد حياة ومستقبل الأطفال والشباب

دعا اثنان من كبار المسؤولين المختصين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مزيد من التمويل وتقليل العوائق البيروقراطية لدعم المدنيين المتضررين من الحرب في السودان، بما في ذلك حوالي 14 مليون طفل.

وأطلع تيد شيبان من وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، واليونيسف، وإديم ووسورنو من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوتشا، الصحفيين على مهمتهم الأخيرة إلى البلد وتشاد، إحدى الدول المجاورة العديدة التي تستضيف حوالي 900 ألف شخص فروا من العنف.

وتجاوز القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية (RSF) مؤخرًا عتبة المائة يوم، وبشكل عام، يحتاج 24 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد إلى المساعدة.

وأعرب شيبان، نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات التوريد في اليونيسف، عن أمله في أن تؤدي المحادثات الجارية في المملكة العربية السعودية إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال إن الصراع يهدد حياة ومستقبل الأطفال والشباب الذين يشكلون أكثر من 70 في المائة من سكان السودان.

في السودان، يُقتل الأطفال ويُصابون ويُختطفون، بل ويُجنَّدون في الجماعات المسلحة، ولقد وقعوا ضحايا للعنف العرقي والجنساني، في حين أن المدارس والمستشفيات التي يعتمدون عليها تتعرض للضرر والتدمير والنهب.

وقال شيبان إن ما يقرب من 14 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الإغاثة الإنسانية - وهو رقم يعادل جميع الفتيان والفتيات في كولومبيا أو فرنسا أو ألمانيا أو تايلاند.

ونزح حوالي 1.7 مليون شخص من ديارهم، إضافة إلى ما يقرب من مليوني شخص تم اقتلاعهم بالفعل قبل الأزمة.

وقال: "يتخذ الآباء الخيار المستحيل المتمثل في تقرير البقاء أو المغادرة، وترك كل شيء وراءهم".

علاوة على ذلك، يعاني ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية، من بينهم 700000 معرضون لخطر سوء التغذية الحاد والوفيات.

وقد يفوت حوالي 1.7 مليون طفل التطعيمات المهمة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض، وقال: "في ولاية النيل الأبيض لدينا حاليًا تركيبة مميتة، وهي الإسهال المائي الحاد والحصبة وسوء التغذية في نفس المكان، ويجب احتواء ذلك تمامًا لأنه بخلاف ذلك تكون العواقب وخيمة".