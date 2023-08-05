ثقافة بني سويف تناقش دور الأسرة في تنمية مهارات ذوي الإعاقة

نظم فرع ثقافة بني سويف، الخميس، حلقة نقاشية بمكتبة النادي الرياضي عن "دور الأسرة في تنمية مهارات ذوي الإعاقة"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأشارت الكاتبة مديحة أحمد في حديثها بالحلقة إلى أنه يفترض أن يحظى الأطفال ذوي الإعاقة بجو أسري له علاقات متينة وسليمة لتنمو لديه مهارات اجتماعية وإكسابه مهارات التواصل مع الآخرين لأنها مهمه جد له في حياته العملية فيما بعد، ويجب إكسابه الثقه في قدراته وأنه يستطيع فعل ما يريد، وإثبات ذاته أمام نفسه وأمام الآخرين.

الحلقة عقدت ضمن برامج إقليم القاهره الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وأنشطة فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، والتي شهدت تقديم عرض عرائس ببيت ثقافة إهناسيا المدينة عن حب الخير، وقدم بإشراف فاتن أحمد.

وبمناسبة يوم الصداقة نظمت مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق حلقة نقاشية بعنوان "الصداقة" أدارها محمد محمد عيسى والذى تحدث عن الصداقة بمعناها المختلف وأهميتها بين الأفراد والشعوب، والقيمة الحقيقية للصداقة التي تظهر في المواقف، بينما أقامت مكتبة سمسطا عرض عرائس قفازات عن فضيلة الإخلاص إشراف منى رزق.