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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

“التعليم”: إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية على موقع الوزارة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، لافتة إلى أنه جار تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

ويمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالى:
‏https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/

وأتاحت الوزارة في الساعات الأولى من اليوم السبت، نماذج الإجابات لامتحانات الثانوية العامة 2023، ولجميع الشعب.

ويستطيع الطلاب الاطلاع عليها لمراجعة الإجابة على الامتحانات للتأكد منها، من خلال تحديد الشعبة.

في السياق نفسه تبدأ، اليوم، المدارس الثانوية تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022.

فيما يستمر  تقديم التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة وقدرها 200 جنيه للمادة، وذلك على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد المصري.

ومن المقرر أن تستمر عملية التظلمات ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

 

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