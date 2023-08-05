مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بالقليوبية

لقي طفل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي في أثناء غسل السجاد بالشقة التي يقطن بها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب ملامسة المياه لأحد مصادر الكهرباء.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، يفيد استقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائي بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "السيد أ س"، 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائي في أثناء غسيل السجاد بدورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وبسؤال والد الطالب المتوفى، والذي يعمل سائق وشاهد الواقعة، أقر بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائي، ولم يتهما أحد بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بقرارها السابق.