جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

كشف الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تجهيزات واستعدادت الجامعة؛ لاستقبال طلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تضم معامل وأماكن استقبال مجهزة على أعلى مستوى، ويبدأ التقدم لتسجيل الرغبات بالجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الأخرى.

وأضاف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سوف يتم مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني لمن يرغبون بالتقدم للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه من بداية كل عام دراسي يتم البدء بالاستعداد الكامل لجميع الكليات واستقبال الطلاب والطالبات، وخصوصًا الطلاب الجدد للثانوية العامة، الذين لم يسبق لهم دخول الحرم الجامعي، ويتم توجيههم من طلاب الفرق القديمة من الجامعة، ويتم استقبال الطلاب الجدد بحفلات استقبال داخل كلياتهم، وتعريفهم بالجامعة والحرم الجامعي.