رسامة 20 شماسا في عيد الشهيد أبى فام بطما بيد الأنبا إسحق.. صور

صلى الأنبا إسحق أسقف طما القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبي فام الأوسيمي بطما وذلك بمناسبة عيد تكريس كنيسته بطما، حيث شارك الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وجموع الشعب.

وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون، و ٢٠ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة، وفي ختام القداس طيب الأنبا إسحق جسد القديس.

في السياق ذاته عقد نيافته اجتماع لآباء كهنة الإيبارشية في اجتماعهم الدوري، والقى نيافته كلمة روحية، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.