أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في مضيق "كيرش"

عرضت فضائية" يورونيوز" فيديو لناقلة نفط روسية أصيبت بأضرار في مضيق كيرتش اثر استهدافها من قبل مراكب أوكرانية مسيّرة ، اليوم السبت، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا ،وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم، ولم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصاً،حسبما أفادت وسائل إعلام في موسكو صباح.

وكشفت صحيفة موسكو تايمز المعارضة أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أمريكية لتزويدها الطائرات الحربية في سوريا بالوقود.

وقال "فلاديمير روغوف" المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.

وكتب روغوف على تلجرام أنه "كان بالإمكان رؤية الانفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه انفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم".

وأوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.