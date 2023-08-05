وزارة العمل : دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات المنيا

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة ، بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبيوها مركز أبو قرقاص ، ذلك بالتعاون مع جمعية نور القمر طبقاً لبروتوكول التعاون بين الجمعية والمديرية تحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى ، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ،و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير او متوسط خاص بهم .

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أشار فيه إلى انه فى إطار مبادرة "قرية آمنة من العنف ضد المرأة " وفقاً لبروتوكول التعاون بين جمعية نور القمر والمديرية في مجال التدريب المهنى ، تم البدء فى تدريب 14 متدربة من خلال الدورة التدريبية الثالثة التى يتم تنفيذها فى إطار هذا البروتوكول ، وتهدف تلك المبادرة إلى العمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لضمان العيش الكريم لهم ولأفراد أسرتهم.

وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها ، بالتقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ..

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