صحيفة إماراتية تؤكد ضرورة مواجهة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم السبت، ضرورة مواجهة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي والمتمثلة في الصراعات والنزاعات والحروب وانعدام الأمن ونتائجها الكارثية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة مئات الملايين وبالتحديد في المجتمعات الفقيرة حتى وإن كانت بعيدة عن المناطق التي تشهد تلك الأزمات وخارج نطاقها الجغرافي.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "ربع مليار إنسان بدون أمن غذائي" - إلى أن ربع مليار شخص حول العالم يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال العام الماضي بحسب منسقة الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة والاستجابة لها، وهو رقم مخيف وفق كافة المقاييس خاصة أن عدد ضحايا الجوع أكبر من هذا الرقم بكثير ويفوق الـ800 مليون شخص، مؤكدة حرص الإمارات على تغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي على المستوى العالمي لكونه من التحديات التي تستوجب أعلى درجات التنسيق من قبل المجتمع الدولي.

ونوهت الصحيفة بأن العلاقة بين الحروب والمجاعات وثيقة الصلة وخير دليل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي وما أوجدته من تحدٍ مضاعف، وهي من ضمن الكثير من الأسباب المؤدية لأزمات تحتاج إلى وقفة جدية جراء تزايد ارتفاع الضحايا وفقدان الآلاف لحياتهم يوميا بسبب الجوع والذي يبدو أن الأمم المتحدة لا تزال بعيدة عن تحقيق القضاء عليه في الموعد المحدد في عام 2030 رغم أنها وضعت ذلك ضمن أهدافها الرئيسية إذ أن النزاعات والحروب تنذر بأن الطريق لا يزال أطول بكثير.

واختتمت الصحيفة مؤكدة أن العالم أمام استحقاق أخلاقي وإنساني يتمثل في أهمية وقف الصراعات والتركيز على التنمية ومحاربة الجوع والعمل وفق ما يوجبه القانون الدولي الإنساني لإنقاذ مئات الملايين من انعدام الأمن الغذائي وهذا يبقى رهنا بتحقيق الأمن والسلام وتعزيز التعاون.