دبلوماسي روسي: تصريحات واشنطن بشأن محاكمة نافالني محاولة سافرة للتدخل في شئوننا الداخلية

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشئون الداخلية لروسيا.

وقال أنتونوف - في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشئون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي المستقل لروسيا الاتحادية".. موضحا أن ردة الفعل الغاضبة من جانب الولايات المتحدة تثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.

وفي وقت سابق.. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدين بشدة إدانة روسيا لزعيم المعارضة أليكسي نافالني، بتهم ذات دوافع سياسية.. وقال "لا يستطيع الكرملين إسكات الحقيقة ويجب إطلاق سراح نافالني".

وحكم قاضي محكمة مدينة موسكو أندريه سوفوروف، يوم أمس، على المعارض الروسي أليكسي نافالني، بـ19 عاما في سجن بنظام خاص، وذلك في قضية إنشاء مجتمع متطرف.