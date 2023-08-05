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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 5 أغسطس 2023

ذهب
ذهب
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استقر  سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعه امس بمقدار 5 جنيهات جديدة في محلات الصاغة.
وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2457 جنيها للبيع و 2469 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 2150 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و1851 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء.
وبلغ سعر اوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

جنيه الذهب اليوم الجمعة سعر عيار 24 سعر الذهب في مصر