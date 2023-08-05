أسعار الذهب اليوم السبت 5 أغسطس 2023

السبت 05/أغسطس/2023 - 09:08 ص

استقر سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعه امس بمقدار 5 جنيهات جديدة في محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2457 جنيها للبيع و 2469 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 2150 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و1851 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء.

وبلغ سعر اوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.