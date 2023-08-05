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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة 12 متهمًا في «تهريب الآثار»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًّا، لاتهامهم بـ"تهريب آثار" بعدما ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي.

بداية الواقعة عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار، بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية.


كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أمريكي و11 مصريًا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، وذلك بعد ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، عن أن المتهم الأول، تم ضبطه وبحوزته 360 قطعة أثرية حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين.

محاكمة 12 متهم ا تهريب آثار محكمة جنايات شمال القاهرة