أمام العدالة| محاكمة 12 متهمًا في «تهريب الآثار» وقاتل زوجته بالنزهة.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 12 متهمًا فى "تهريب الآثار" ومحاكمة قاتل زوجته بالنزهة.



-الجنايات تنظر محاكمة قاتل زوجته بالنزهة



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.



وسبق أن قررت المحكمة قررت خلال جلسة سابقة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، حيث ورد التقرير وتبين سلامة قواه العقلية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



-محاكمة 12 متهمًا قضية "تهريب الآثار"



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًّا، لاتهامهم بـ"تهريب آثار" بعدما ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي.

بداية الواقعة عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار، بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية.



كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أمريكي و11 مصريًا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، وذلك بعد ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، عن أن المتهم الأول، تم ضبطه وبحوزته 360 قطعة أثرية حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين.



-الجنايات تواصل محاكمة 5 متهمين فى قضية "اللجان النوعية بحلوان"



تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بحلوان".

يصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.