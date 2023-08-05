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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفير الروسي لدى بريطانيا: بيانات لندن حول تقدم القوات المسلحة الأوكرانية مغلوطة

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين
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قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، يوم الجمعة، إن تقارير وزارة الدفاع البريطانية تتضمن معلومات غير صحيحة تزعم بتقدم الهجوم الأوكراني المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال كيلين خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد قرأت تقارير لوزارة الدفاع البريطانية تقول باستمرار إن القوات الأوكرانية تتقدم، وهذا غير صحيح"، مضيفا أن القوات الروسية استعادت العديد من البلدات التي استولت عليها القوات الأوكرانية المسلحة مؤخرا.

وفي 4 يونيو، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بشن هجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث دفعت بوحدات قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فشل محاولات العدو التي كانت تهدف للاستيلاء على مناطق روسية، حيث تم وقف تقدم قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.

كما أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا تشريعيا على مجرد التفاوض. من جهته، أكد الكرملين إمكانية إرساء السلام في أوكرانيا، بشرط مراعاة الوضع القائم والتغييرات على الأرض.

السفير الروسي لدى بريطانيا لندن القوات المسلحة الاوكرانية