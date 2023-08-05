وزير الدفاع الأمريكي يحذر من اضطرابات بجيش بلاده

حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أن قوات بلاده باتت في خطر على خلفية تنحي قائد الجيش مؤخرا، تاركا القوتين القتاليتين الميدانيتين للجيش بدون قائدين مصدقين من مجلس الشيوخ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال أوستن، يوم الجمعة، إن فشل مجلس الشيوخ في تأكيد تعيين القائدين الجددين للسلاحين يعطل الجيش، ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

وحذر من أن "الاخفاق في المصادقة على كبار القادة الذين يرتدون الزي الرسمي لدينا والمؤهلين بشكل كبير يقوض استعدادنا العسكري. ويقوض احتفاظنا ببعض أفضل ضباطنا. كما أنه يقلب حياة الكثير من أزواجهم وأطفالهم وأحبائهم".