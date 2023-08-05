البنتاجون: نتابع التطورات في النيجر ونركز على حل دبلوماسي

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في النيجر وتركز على التوصل إلى حل دبلوماسي في البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال متحدث باسم البنتاجون في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الجمعة: "نواصل متابعة الأوضاع التي تتغير وتتطور، ونؤكد مجددا أننا مركزون على التوصل إلى حل دبلوماسي".

وجاء تصريح المتحدث باسم البنتاجون ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد التدخل العسكري المحتمل في النيجر من قبل دول المنطقة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن القادة العسكريين لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد وضعوا خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد إطاحة العسكريين بالرئيس النيجري، محمد بازوم.