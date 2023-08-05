ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: نتابع التطورات في النيجر ونركز على حل دبلوماسي

البنتاجون
البنتاجون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في النيجر وتركز على التوصل إلى حل دبلوماسي في البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال متحدث باسم البنتاجون في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الجمعة: "نواصل متابعة الأوضاع التي تتغير وتتطور، ونؤكد مجددا أننا مركزون على التوصل إلى حل دبلوماسي".

وجاء تصريح المتحدث باسم البنتاجون ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد التدخل العسكري المحتمل في النيجر من قبل دول المنطقة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن القادة العسكريين لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد وضعوا خطة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد إطاحة العسكريين بالرئيس النيجري، محمد بازوم.

البنتاجون التطورات في النيجر حل دبلوماسي الولايات المتحدة محمد بازوم