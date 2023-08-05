ما هو الإلكتروليت والمشروبات الغنية به؟

يعاني الكثير من الناس من الجفاف في الصيف بسبب فقد الجسم الإلكتروليت مع العرق وتزداد حدة الأمر في الصيف، ما قد يزيد من خطورة الإصابة بالجفاف، والإلكتروليتات عبارة عن مجموعة من المعادن الضرورية لوظائف الجسم المتنوعة، بما في ذلك الإشارات العصبية وتقلص العضلات والترطيب، ولحسن الحظ، هناك مشروبات تساهم في توزان مستويات الإلكتروليت في الجسم.



والإلكتروليت هي المعادن والأملاح الموجودة في الجسم، والتي لها شحنة كهربائية، وتوجد في الدم والبول والأنسجة وسوائل الجسم الأخرى، وتوازن الإلكتروليتات مهم لأنها تساعد في موازنة كمية الماء في الجسم، وهناك مشروبات غنية بالإلكتروليت في الصيف تحارب الجفاف وهي:



-الحليب:

يعتبر الحليب غني بمعادن مثل: الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، يوفر الحليب مزيجًا صحيًا من الكربوهيدرات والبروتين، كلاهما يساعد على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم وتعزيز إصلاح أنسجة العضلات بعد العمل الشاق، لذا يمكن تناول الحليب البقري فور الشعور بالتعب أو تناول حليب الصويا، الذي قد يساعد في إصلاح العضلات مع توفير صورة إلكتروليت.

-عصير البطيخ:

يوفر كوب من عصير البطيخ للجسم 6% من القيمة الغذائية اليومية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، فضلًا عن احتوائه على السيترولين الذي يساعد في شفاء العضلات بعد الأداء العضلي القوي، الشيء السلبي في تناول عصير البطيخ أو عصائر الفاكهة عمومًا أنها لا تحتوي على كمية منخفضة من الصوديوم، لذا من الأفضل إضافة الملح مع العصير حتى يحدث توازن في مستويات الصوديوم في الدم.

-جوز الهند:

يمتاز ماء جوز الهند باحتوائه على مستويات منخفضة من السكريات، مقابل كونه مشروبًا غنيًا بالإلكتروليت مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فضلًا عن انخفاض مستويات السعرات الحرارية في كوب واحد من ماء جوز الهند؛ حيث يحتوي على 46 سعرًا حراريًا.