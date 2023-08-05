تنسيق الجامعات 2023| موقع التنسيق يفتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى الآن

فتح، منذ قليل، موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي باب التقديم لطلاب الثانوية العامة، حيث كانت قد أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي خلال بيان رسمي لها اليوم، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

ذلك وفقا للحد الأدنى التالي :الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.

ونوهت الوزارة إلي أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام ، و طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث تم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

وأشارت الوزارة إلي أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، و ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وتابعت الوزارة أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.



وأشارت الوزارة إلي تعليمات هامة للطلاب كالتالي :

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

وللتقديم بالمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة الآن من خلال الرابط التالي : www.tansik.digital.gov.eg .