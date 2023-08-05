مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات ميكروباص أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي

لقي شاب مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص مسرعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، واختلال عجلة القيادة في يده فور رؤيته الشاب يعبر أمامه، ففشل في مفاداته، واصطدم به ليسقط جثة هامدة على الفور.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث دهس، ومصرع شاب أسفل عجلات سيارة ميكروباص محملة بالركاب، أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع إسلام.م.س (27 سنة)، ومقيم قرية الدبانة الكبيرة بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة الجمال بمركز طامية، متأثرًا بإصابته بتهشم في الجمجمة، وكسور متعددة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة أثناء عودته من عمله.



وجرى نقل جثة الشاب المتوفي إلى مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.