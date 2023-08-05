ما هو «الرجيم الجاف» الذي تسبب في وفاة فتاة روسية؟

انتشر خبر وفاة فتاة روسية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نتيجة اتباعها ما يعرف بالرجيم الجاف، وتسبب الخبر في حالة خوف وجدل واسعة خاصة، وكانت تلك الفتاة تروج لهذا النظام عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت وفاتها نتيجة اتباع نظام رجيم قاسي، معروف باسم الرجيم الجاف، الذي يعتمد على الامتناع عن الطعام والشراب، فكانت الفتاة الروسية تتبع نظام نباتي لمدة 10 سنوات يتكون من الفاكهة الخام ولم تشرب الماء طوال تلك الفترة.

ويحذر أطباء التغذية من اتباع الرجيم الجاف فليس له أي فوائد، لأنه عبارة عن نظام موت بالبطيء، فلا يوجد نظام تخسيس قائم على الانقطاع التام عن الطعام والشراب، فلا بد من إمداد الجسم بعناصر غذائية لكي يعمل بكفاءة، ومن أضرار الرجيم الجاف تراكم السموم في الجسم بسبب عدم شرب المياه، ضعف أعضاء الجسم، والإصابة بالإمساك الشديد، وقلة القدرات الدماغية والعقلية، وشحوب الوجه وتشققه.

ويؤكد الأطباء أن هناك الكثير من الأنظمة الغذائية التي تناسب كل جسم وليس فيها ضرر على الصحة يمكن اتباعها مع طبيب، وشروط النظام الغذائي الصحي لابد أن يكون قائم على البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسعرات الحرارية والقليل من الدهون حتى تعمل الأجهزة والعضلات بأعلى كفاءة، وكذلك حفاظًا على الصحة العامة للجسم، والأهم من ذلك الإكثار من شرب الماء.