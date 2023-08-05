مصرع ثلاثة أشخاص في سلوفينيا بسبب سوء الأحوال الجوية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم يوم الجمعة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى الانهيارات الأرضية وقطع الطرق المؤدّية إلى القرى، وعطّلت حركة التنقل في شمال شرق ووسط سلوفينيا.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة ماجا أدليسيك في تصريح صحفي: إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الساعات الـ24 الأخيرة في حوادث مرتبطة بالطقس.

وأضاف المتحدث أنه تم العثورعلى جثتين لسائحين أجنبيين في منطقة جبيلة متضررة جراء العاصفة، بالإضافة إلى جثة امرأة في منطقة غمرتها المياه.

وأصدرت السلطات المحلية إنذارًا باللون الأحمر الذي يعد حالة تأهّب قصوى بسبب بدء هطول أمطار غزيرة ليل الخميس إلى الجمعة.