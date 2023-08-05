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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«أمن الغربية» يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب بحظيرة مواشي بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة  شاب يدعى “عبد الله س” في العقد الثاني من عمره بها طعنة في الرقبة وملقاة في حظيرة لتربية المواشي بجوار منزله.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من  شرطة النجدة حول ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب بها طعنة في الرقبة بسلاح أبيض ملقاة بحظيرة مواشي بجوار منزله.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الجثمان لشاب يُدعى “عبد الله س” في العقد الثاني من عمره وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

إدارة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية الطب الشرعي العثور على جثة شاب