إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بكفر الزيات

شهد طريق كفر الزيات المؤدي لقرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية، مساء اليوم حادث انقلاب ميكروباص يستقله عدد من الأهالي كانوا في اتجاههم لحضور أحد الأفراح مما أسفر عن إصابة ١٥ شخص بإصابات بالغة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارًا من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية قصر نصر الدين بكفر الزيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور للمعاينة، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

والمصابون هم حمدي السيد 76 سنة جرح بالرأس 5 سم وسحجات بالجسم والشحات حامد 56 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم ،كمال عبد الحكيم 59 سنه حمدي عامر 55 سحجات بالجسم ،وحبشي محمد 50 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات ،و أحمد فاروق 18 سنه جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم ،وطه عبدالعال 60سنة اشتباه كسر بالترقوه اليمني وسحجات بالجسم ،وعبد الرسول محمد حامد -68 سنه اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم ،وصباح عبدالحميد 52 سنه سحجات وكدمات بالجسم ،وهناء ابراهيم 53 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،و هناء إبراهيم 53سنة ،اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،ومريم حمدي علي -21 سنة سحجات وكدمات بالجسم ،وعبدالعزيز السيد النجار 47 سنه اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم ، ومحمد صبحي الطباخ -60 سنه ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات ،واحمد عزت عمر جابر -13 سنة جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.