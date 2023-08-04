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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مصر حصن ضد التطرف الإسلامى.. وزعامة العالم السنى تمر عبر القاهرة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 5 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

كاتب برتغالى على موقع «أوبسرفادور:» السيسى حائط الصد الأخير الذى يحمى أوروبا من الإرهاب

مصر حصن ضد التطرف الإسلامى.. وزعامة العالم السنى تمر عبر القاهرة

كتاب عبدالرحيم على «الأفكار الشيطانية» يدق أجراس الإنذار للقارة العجوز

«حرب الموانئ».. أوكرانيا تهاجم ميناء تجاريا روسيا لأول مرة

لردع إيران.. واشنطن تعتزم نشر قوات على متن ناقلات نفط

اتهام جنديين أمريكيين بالتجسس لصالح الصين وتسريب معلومات حساسة

بعد 3سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. دعوات لإنشاء بعثة دولية لتقصى الحقائق

مدد مدد شدى حيلك يا بلد  غدا.. ملف خاص بمناسبة ذكرى وفاة الفنان المبدع محمد نوح

ترامب أقرب منافسى بايدن فى انتخابات 2024

رئيس النيجر.. الانقلاب تهديد لأمن المنطقة والعالم كله

استشهاد شاب فلسطينى بالرصاص.. والاعتداء على رئيس هيئة مقاومة الاستيطان 

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مصر البوابة التطرف الإسلامى إيران حرب الموانئ