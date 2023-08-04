أحمد عمر هاشم ينصف ابن تيمية: أكثر المدافعين عن الإسلام

دافع د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، عن شيخ الاسلام ابن تيمية نافيا ما يتردد حول إصداره عدد من الفتاوى التي تدعو إلى الإرهاب.



وقال هاشم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن ابن تيمية لُقب بشيخ الاسلام وهو من أكثر المدافعين عن الإسلام وإن كانت بعض فتاويه متشددة فهذا كان لصالح الإسلام.

وكشف عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر ال11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.



ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.



ورد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.



وخلال اللقاء اجاب د. أحمد عمر هاشم على السؤال الأصعب وهو كيف تصنع الفتوى في مصر، كما تطرق إلى مصطح العارفين بالله محددا شروط أن تكون ولي من أولياء الله.