وداعا.. زينب لطفي زوجة المايسترو صالح سليم

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 10:18 م

توفيت اليوم الجمعة السيدة زينب لطفي، زوجة المايسترو الراحل صالح سليم نجم منتخب مصر ورئيس النادي الأهلي، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم، والمخرج خالد صالح سليم.

وتعتبر قصة الحب التي جمعت بين زينب لطفي والكابتن صالح سليم، من أشهر القصص في الوسط الرياضي، التي بدأت في سن مبكر حيث كان صالح سليم يبلغ 18 عاما، فيما كانت زينب لطفي 12 عاما فقط.

وواجه صالح وزينب، ضغوطا كبيرة بسبب رفض أهلها الزواج بسبب عدم إكمال صالح سليم لدراسته الجامعية، ولم يوافقوا إلا بعد مرور سنوات وحصوله على المؤهل الدراسي الجامعي.

وتزوجت المايسترو صالح سليم سنة 1955 بعد أن أنهى دراسته الجامعية في كلية التجارة، إذ كان عمره حسنها 25 سنة، وأنجب هذا الزواج ولدين هما الأكبر خالد سليم زوج الفنانة يسرا، وهو من مواليد 1956، والنجم الراحل هشام سليم المولود سنة 1958.