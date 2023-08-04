اتفاقية شراكة بين أيام قرطاج المسرحية ومؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد

احتضن مقر المسرح الوطني التونسي بقصر المسرح في الحلفاوين، يوم الخميس 3 أغسطس 2023، حفل توقيع اتفاقية شراكة راعي رسمي بين المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية ممثلة في المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في شخص مديرتها العامة السيدة هند المقراني ومؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد ممثلة في شخص السيدة نهاد بن عيّاد وبدعم من شركائهم المُموّلين: المؤسسة الفلاحية الحدائق والمؤسسة العقارية "لكوان بلو" والمؤسسة المالية "مايكرو كريد" من جهة أخرى، وبحضور أعضاء الهيئة المديرة للمهرجان وممثلي المؤسسات الاقتصادية الراعية لمؤسسة عبد الوهاب بن عياد.

وقد جاءت هذه البادرة باقتراح من السيد معز المرابط باعتباره المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم أيام قرطاج المسرحية في دورتها 24 والتي تتزامن هذه السنة مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية والمسرح الوطني التونسي (1983- 2023). وتمثل هذه الشراكة الأولى من نوعها مصدر دعم مالي مهم لهذا المهرجان العريق والرائد عربيا وإفريقيا ودوليا لتعزيز موارده وإمكانياته المادية من أجل مزيد من العطاء والإشعاع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تجسد الانسجام بين خيارات أيام قرطاج المسرحية وأهداف مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد في دعم الإبداع في شتى المجالات الأدبية والفنية والعلمية وريادة الأعمال...

وبهذه المناسبة، أعلن المدير العام للمسرح الوطني والمدير الفني ورئيس لجنة تنظيم المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية السيد معز المرابط أنّ مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد ستكون شريكا أساسيا لمؤسسة المسرح الوطني التونسي على مستوى تنظيم "موسم الإبداع المسرحي التونسي" في دورته الاولى التي ستشهد احتفالا واحتفاء باحدث التجارب المسرحية التونسية لمزيد دعم اشعاع المسرح التونسي وطنيا ودوليا.

ومن المنتظر أن تعلن هذه التظاهرة في دورتها التأسيسية والمبرمجة في شهر نوفمبر المقبل عن "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" والتي تهدف إلى تشجيع المبدعين والفنانين على الخلق والابتكار.