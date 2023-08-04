عبد الرحيم علي ينعى السيدة زينب لطفي أرملة الراحل صالح سليم

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 10:05 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، السيدة زينب لطفي أرملة الكابتن الراحل صالح سليم ووالدة خالد صالح سليم والفنان هشام سليم.

وتقدم "علي"، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا أعلنت وفاة والدة زوجها المخرج خالد صالح سليم، السيدة زينب لطفي، وذلك عبر منشور عبر حسابها الرسمي، وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم". .

وتابعت: "تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".