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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الرحيم علي ينعى السيدة زينب لطفي أرملة الراحل صالح سليم

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، السيدة زينب لطفي أرملة الكابتن الراحل صالح سليم ووالدة  خالد صالح سليم والفنان هشام سليم.

وتقدم "علي"، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا أعلنت وفاة والدة زوجها المخرج خالد صالح سليم، السيدة زينب لطفي، وذلك عبر منشور عبر حسابها الرسمي، وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم". .

وتابعت: "تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط". 

الدكتور عبد الرحيم علي زينب لطفي الأسطورة صالح سليم