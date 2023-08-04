ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف أوكراني: نحتاج من العالم أن يشاطرنا آلامنا

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الأسقف المعاون بأبرشية دونيتسك بأوكرانيا الشرقية المطران ماكسيم ريابوخا عن أمله بأن تنعم بلاده أخيراً بسلام، موضحا أن شعبه يريد أن يتقاسم مع العالم ألمه والواقع المأساوي الذي يعيشه.
وسلط الأسقف الضوء على مشاركة خمسين شابا من أبرشيته بالاحتفال باليوم العالمي للشبيبة -خلال حوار أجراه معه موقع فاتيكان نيوز حيث قال إن الصلاة التي تمت تلاوتها في هذا المزار اكتسبت أهمية كبيرة، مضيفا أن العذراء تدعونا للصلاة على نية السلام، وعلى نية ارتداد الخطأة، وتدعو إلى القيام بأعمال من الإماتة، وإلى التعاون في صنع السلام في العالم. ولفت إلى أن المزار المريمي البرتغالي امتلأ بأصوات المصلين الذين ابتهلوا حماية العذراء ومساعدتها آملين أن ينتصر الخير على الشر وأن يحل هذا السلام الذي طال انتظاره.  

وأضاف  أن مشاركة الشبان والشابات الأوكرانيين في هذا الحدث الكنسي العالمي تعطيهم نوعاً من الطمأنينة لأنهم عندما يُدركون أنهم ليسوا لوحدهم وأن الله يرافقهم تصبح خطواتهم وأفعالهم أكثر رسوخاً وصلابة، وختم مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص هم أبطال اليوم والمستقبل، هذا المستقبل الذي نريد أن يكون أفضل وأجمل من الزمن الراهن.

أقباط أقباط الكاثوليك