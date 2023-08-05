علماء يطورون «طلاء هجينا» يساعد العظام على الالتئام بعد الكسور

طوّر علماء الكيمياء في روسيا طلاءً واقيًا هجينًا للزرع ذاتي الذوبان المؤقت، الذي سيساعد على الالتئام الصحيح للعظام بعد الكسور المعقدة ويساعد في إنقاذ المرضى من الحاجة لإجراء عمليات جراحية متكررة.

وأعلنت مؤسسة العلوم الروسية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك"، أن الغرسات المؤقتة تُستخدم في علاج الكسور المعقدة في الحالات التي يكون من الضروري تثبيت العظام بشكل دائم في الوضع الصحيح.

ومن أجل تجنب الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية متكررة لاستخراج هذه الهياكل بعد الشفاء، تم تطوير غرسات مصنوعة من مواد قابلة للتحلل التي يمكن أن تذوب تمامًا في الجسم.

وفقًا للعلماء، تتضمن هذه السبائك المصنوعة من المغنيسيوم - وهو عنصر موجود في جسم الإنسان - ويتوافق مع خصائص العظام الطبيعية من حيث الخصائص الميكانيكية.

وعلى الرغم من ذلك، يتم استخدام المغنيسيوم في الجراحة فقط لتصنيع السقالات المؤقتة التي تستخدم لتوسيع الأوعية الدموية (الدعامات)، لأن هذا المعدن يتأكل بسرعة ويتحلل في وجود السوائل البيولوجية، مما يمنع دمج العظام بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب استخدام هذه المواد في إنتاج مواد سامة للجسم في نفس الوقت، مما يؤثر على عملية الشفاء ويتسبب في تدمير الغرسة وتقليل قوتها الميكانيكية.