في ختام زيارته لسلطنة عمان.. محافظ جنوب سيناء يزور مسجد السلطان قابوس

تجول اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، زار خلالها العديد من المزارات الدينية والسياحية والتراثية ومنها مسجد السلطان قابوس و دار الأوبرا السلطانية وسوق مطرح التراثى وقصر العلم بمدينة مسقط ، وذلك في ختام مشاركته مشاركته في المنتدى الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة ما بين31/7 الى 1/8/2023 بمدينة صلالة.

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه للدعوة الكريمة من قبل محافظ ظفار ورئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي كما أثنى على مجهودات كافه القائمين على هذا المنتدى العربي الهام وانشطته المختلفة التي من شانها الارتقاء بالتعاون السياحي والثقافي بين الدول العربية ، متمنيا تفعيل هذه اللقاءات عن طريق تبادل الوفود المصرية العمانية.

رافق المحافظ في جولته وفد السفارة المصرية والملحق العسكرى المصرى بسلطنة عمان .

كانت مدينة السلام شرم الشيخ، قد فازت بجائزة أفضل فاعلية للسياحة المستدامة (مؤتمرالمناخ كوب 27 - شرم الشيخ - مصر)، وذلك خلال فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث المنعقد بمدينة صلالة في الفترة من 28 يوليو إلى الأول من أغسطس بحضور كوكبة من رجال السياحة والإعلام والاستثمار العرب، وذلك لنجاحها الباهر في تنظيم واستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 أواخر العام الماضي وسط إشادة عالمية متميزة، مما جعلها درة التاج السياحى في المنطفة العربية والشرق الأوسط، وقد تسلم الجائزة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما فاز اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجائزه أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية وذلك لجهوده في تنمية القدرات السياحية لمدينة شرم الشيخ، مما جعلها قبلة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط ونجاحها الباهر فى استضافة العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية بشهادة دولية من جميع المشاركين من مختلف الجنسيات، وعلى رأس هذه المؤتمرات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27.

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