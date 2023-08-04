نقلا خطط المناورات العسكرية.. اتهام جنديين أمريكيين بالتجسس لصالح الصين وتسريب معلومات حساسة

أعلنت الولايات المتحدة، اعتقال جنديين من قوات البحرية الأمريكية بتهمة نقل مواد حساسة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي إلى الصين.

وقال مساعد وزير العدل الأمريكي، ماثيو أولسن، إن الادعاء العام وجه تهما لعنصرين من قوات البحرية للاشتباه في تسريبهما معلومات عسكرية حساسة إلى الصين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن المتهم الأول الرقيب وين هينج شاو، يواجه تهمة التآمر مع ضابط في الاستخبارات الصينية لجمع ونقل معلومات حساسة مقابل ١٥ ألف دولار.

وأكد مسئولون أمريكيون أن شاو وى نقل إلى مشرفه الصيني خطط المناورات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندى والهادي، ورسوما ومخططات لنظام الرادار بقاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان، وبيانات أمنية خاصة بمنشآت تابعة للبحرية الأمريكية في فينتورا كاونتىي

ووُجه إلى تشاو وى، اتهام بالكشف عن معلومات تخص سفينة إسكس، وهى سفينة هجومية برمائية كان يخدم على متنها، بالإضافة إلى سفن حربية أمريكية أخرى، وتضمنت المعلومات عشرات الكتيبات الفنية عن أسلحة إسكس وهيكل القيادة والعمليات فيها.