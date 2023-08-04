لردع إيران.. واشنطن تعتزم نشر قوات على متن ناقلات نفط

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 09:02 م

تعتزم الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط تجارية تمر عبر الخليج العربي، في إطار جهودها لردع إيران عن احتجاز السفن.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن ٥ مسئولين أمريكيين قولهم: إن الجيش يدرس نشر جنود على متن سفن تجارية تسافر عبر مضيق هرمز، في إجراء غير مسبوق لوقف استيلاء إيران على السفن المدنية ومضايقتها.

وقال مسئولان أمريكيان، الخميس، إن الولايات المتحدة قد تعرض قريبا وضع بحارة مسلحين وقوات من مشاة البحرية على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز لمنع إيران من اختطاف سفن في المياه الدولية.

وأكد أحد المسئولين، أن الجيش درّب بالفعل بعض جنود مشاة البحرية في الشرق الأوسط ليكونوا على متن السفن.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الشهر الماضي طائرات مقاتلة إضافية من طراز "إف-٣٥ و"إف-١٦" إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية إلى احتجاز ومضايقات من إيران.

وقال البيت الأبيض في مايو الماضي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ خطوات في المنطقة، لكنه لم يذكر وقتها ما قد تشمله تلك التحركات.

يقول الجيش الأمريكي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من ٢٠ سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.