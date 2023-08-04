استشاري نفسي يدعو المنصات الالكترونية إلى تقديم محتوى هادف للأطفال

كشف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي عن أسباب اختفاء برامج الأطفال من الساحة حاليا .

وقال فرويز في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": هناك عدة أسباب أهمها أن التكلفة الإنتاجية لها باهظة للغاية ولم تحقق نسبب مشاهدة ومتابعة عالية وخاصة أن الجيل الحالي كله وسليتهم الأساسية هو الموبايل والإنترنت فبدأ يكون هناك تراجع كبير علي التليفزيون وهذا الحال علي كافة الوسائل الإعلامية سواء التليفزيون أو الصحف الورقية وسبببها الرئيسي يكمن في الطفرة التكنولوجية وخاصة الإنترنت، فبالتالي إنتاج برامج متخصصة للأطفال أصبح ليست مربحة للقنوات وإذا تم إنتاجها فسوف يوضع العديد من الإعلانات كي تعوض التكلفة الإنتاجية الضخمة فيحدث ملل كبير للطفل ويتجه إلي المشاهدة عبر الإنترنت.

واستطرد: "بالنسبة لي أري أن المشكلة لا تكمن في وجود قنوات متخصصة للطفل عبر التليفزيون ولكن لابد أن يكون هناك ثقافة ووعي ويتم إنتاج العديد من البرامج المصرية عبر المنصات الإلكترونية حيث أن الإنترنت أصبح هو المسيطر والأفلام الغربية للأطفال التي تبث عبر المنصات الأجنبية لا تناسب تقاليد وعادات وتطور عقل الطفل فينبغي وجود برامجنا عبر المنصات المصريى كي نسيطر علي المحتوي الذي يقدم للطفل".