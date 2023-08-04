سهير شلبي لـ"البوابة نيوز": برامج الأطفال ليس لها وجود الأن

قالت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي أن برامج الأطفال ليس لها وجود علي الساحة الإعلامية الأن بالشكل المطلوب .

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" :مع التطور التكنولوجي والطفرة الإعلامية خاصة الإنترنت و السوشيال ميديا أصبح الطفل الحالي ليس مثل الأجيال الماضية فهو الأن فى حالة غير مرضية

وطالبت وسائل الإعلام أن تخاطب الطفل بعقليتة الجديدة التي تناسبه بعيداً عن قنوات الاطفال التي تعتمد على أفلام الكرتون.

وتابعت شلبي: أتمني تقديم برامج متخصصة يشارك فى اعدادها أساتذة الإجتماع وعلم النفس لكي لا نترك الطفل الحالي فريسة للإنترنت.