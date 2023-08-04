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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سهير شلبي لـ"البوابة نيوز": برامج الأطفال ليس لها وجود الأن

الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة سهير شلبي
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 قالت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي أن برامج الأطفال ليس لها وجود علي الساحة الإعلامية الأن بالشكل المطلوب .

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" :مع التطور التكنولوجي والطفرة الإعلامية خاصة الإنترنت و السوشيال ميديا أصبح الطفل الحالي ليس مثل الأجيال الماضية فهو الأن فى حالة غير مرضية 

وطالبت وسائل الإعلام أن تخاطب الطفل بعقليتة الجديدة التي تناسبه بعيداً عن قنوات الاطفال التي تعتمد على أفلام الكرتون.

وتابعت شلبي: أتمني تقديم برامج متخصصة يشارك فى اعدادها أساتذة الإجتماع وعلم النفس لكي لا نترك الطفل الحالي فريسة  للإنترنت. 

 

 

سهير شلبي البوابة نيوز مخاطبة الطفل بعقلية الألفية الجديدة