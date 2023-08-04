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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول سبتمبر.. بدء التشغيل التجريبي لحمام السباحة بمديرية تعليم الدقهلية

جانب من أعمال تطوير
جانب من أعمال تطوير حمام السباحه
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أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الأول من سبتمبر المقبل سيكون  البدء التجريبى لتشغيل حمام سباحة مديرية التربية والتعليم.

بدأ العمل فى إحلال وتجديد  الحمام من ٢٠٢٢/١٢/١٣،  وسيتم الافتتاح التجريبى فى ٢٠٢٣/٩/١ ، وتم تمويل أعمال الصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات.
 

وأكد شعبان أن حمام السباحة هدية تعليم الدقهلية للطلاب وأهالي الدقهلية جميعا وستظل أبوابه مفتوحة طوال العام لممارسة الأنشطة  الرياضية الخاصة به وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون التربية والتعليم الملاذ الأمن للطلاب فى ممارسة الرياضة.

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الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية