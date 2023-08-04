أول سبتمبر.. بدء التشغيل التجريبي لحمام السباحة بمديرية تعليم الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الأول من سبتمبر المقبل سيكون البدء التجريبى لتشغيل حمام سباحة مديرية التربية والتعليم.

بدأ العمل فى إحلال وتجديد الحمام من ٢٠٢٢/١٢/١٣، وسيتم الافتتاح التجريبى فى ٢٠٢٣/٩/١ ، وتم تمويل أعمال الصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات.



وأكد شعبان أن حمام السباحة هدية تعليم الدقهلية للطلاب وأهالي الدقهلية جميعا وستظل أبوابه مفتوحة طوال العام لممارسة الأنشطة الرياضية الخاصة به وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون التربية والتعليم الملاذ الأمن للطلاب فى ممارسة الرياضة.

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