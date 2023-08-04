صور.. مسعفان يسلمان 138 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث بطريق إسكندرية الصحراوي

قادت أمانة مسعفين لإعادة 138 ألف جنيه من أموال المساعدات الإنسانية بعدما عثرا عليها فى حادث انقلاب دراجة نارية بالكيلو 47 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

المسعفان



تعود الواقعة عندما ورد بلاغ لأجهزة الأمن وخدمات الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكى ووجود متوفين ومصابين داخلها بالكيلو 64 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى داخلها أسرة مكونة من أب وأم و5 أطفال وأسفر الحادث عن وفاة الأب وابنته وإصابة الأم و3 أطفال آخرين وأثناء عودة السيارات تقابلت إحدى سيارات الإسعاف بالصدفة بحادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عن إصابة اثنين كانا يستقلانها وعثر رجال الإسعاف على أمانات عبارة عن مبلغ مالي 138664 جنيها مع شاب يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية لتجهيز العرائس الأيتام .

الأموال

قام رجال الإسعاف بتسليم المبلغ بمحضر رسمى إلى عمدة منطقة قريه حلب التابعة لقسم ثانى العامرية،وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.