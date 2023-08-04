ماكرون يوجه رسالة للشعب اللبناني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب اللبناني باللغة العربية، بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إنني أفكر بكن وبكم".

وتابع: "بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".

وأضاف ماكرون: "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا.. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

وبعد ثلاث أعوام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 220 شخصا وأدي إلي سقوط 6500 مصاب، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل كثيرة في الكشف عن الحقيقة.