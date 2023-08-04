أكرم حسنى يروج لـ"العميل صفر": "وصلنا لحتة حلوة ولازم نحافظ عليها"

نشر الفنان أكرم حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لفيلمه الجديد "العميل صفر" .

وعلق حسني على الصورة، قائلا "احنا وصلنا لحته حلوه اوي ولازم نحافظ عليها، عميل صفر وإشارة فيلم العميل صفر فى جميع دور العرض ١٦ أغسطس".

تدور أحداث الفيلم حول صفر عبداللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن، يقع فى بعض المواقف بسبب ثقته فى نفسه المبالغ فيها، رغم قدراته الأمنية المحدودة فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، منذر ريحانه، فيدرا، إسماعيل فرغلى، والإخراج كريم العدل.