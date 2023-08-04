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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أكرم حسنى يروج لـ"العميل صفر": "وصلنا لحتة حلوة ولازم نحافظ عليها"

أكرم حسنى
أكرم حسنى
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نشر الفنان أكرم حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لفيلمه الجديد "العميل صفر" .

وعلق حسني على الصورة، قائلا "احنا وصلنا لحته حلوه اوي ولازم نحافظ عليها، عميل صفر وإشارة فيلم العميل صفر فى جميع دور العرض ١٦ أغسطس".

تدور أحداث الفيلم حول صفر عبداللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن، يقع فى بعض المواقف بسبب ثقته فى نفسه المبالغ فيها، رغم قدراته الأمنية المحدودة فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، منذر ريحانه، فيدرا، إسماعيل فرغلى، والإخراج كريم العدل.

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IMG_20230804_183937
أكرم حسني العميل صفر أسماء أبو اليزيد بيومي فؤاد فيدرا