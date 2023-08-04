أوقاف دمياط تزف بشرى سارة للخطباء المتطوعين

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط أن هناك بشري سارة لخطباء المكافأة المتطوعين وهي الالتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.



وأضاف سلامة في تصريحات له اليوم الجمعة أنه على الخطباء المتطوعين لدى مديرية أوقاف دمياط والإدارات الفرعية لها، سرعة التوجه لمديرية أوقاف دمياط للالتحاق بمركز الثقافة التابع لوزارة الأوقاف.

وأعلن وكيل أوقاف دمياط أن الأوراق المطلوبة صورتين شخصية،وصورتين بطاقة، وصورتين المؤهل الدراسي،ودوسية بلاستيك.

وأشار الى أن المركز سيقبل الدبلوم والمعاهد الفنية والمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا من غير الأزهريين موضحا أن أخر موعد لتقديم الأوراق يوم ٢٠٢٣/٨/٩ .



في سياق متصل قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين ( رجال – سيدات ) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023م - 2024م ، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية ، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية ، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

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ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز في الفترة من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

علمًا بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة أربعمائة جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين ، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة ، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .



يشار الى أن عدد المراكز الثقافية الإسلامية (35) مركزًا، وجميع المراكز تحت إشراف كامل لوزارة الأوقاف